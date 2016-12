GR: torrente del Parco nazionale inquinato da PCB

Lo indica l'Ufficio grigionese per la natura e il paesaggio. Tra lo sbarramento e la foce del torrente in un altro corso d'acqua, il Fuorn, la Engadiner Kraftwerke (EKW) ha rilevato in novembre valori elevati di PCB nei sedimenti e nei pesci, nonché nelle alghe e nei muschi presenti nel letto del torrente.

Le ricerche condotte in seguito hanno permesso di scoprire che la presenza di inquinanti è dovuta ai lavori di risanamento dello scarico di fondo della diga, effettuati nell'autunno del 2016.

Sulla base dei risultati delle analisi, emerge che a medio e lungo termine nel tratto di torrente in questione esiste un pericolo per la flora e per la fauna, in quanto i PCB sono scarsamente biodegradabili e si accumulano lungo la catena alimentare.

In coordinamento con diversi specialisti e rappresentanti del Parco nazionale, l'Ufficio per la natura e l'ambiente sta perciò esaminando eventuali misure da adottare per ridurre il carico inquinante. Da parte sua, la polizia sta indagando per appurare le responsabilità di questo inquinamento.

Nelle altre acque esaminate, in particolare nei due laghi artificiali Punt dal Gall e Ova Spin, nonché nell'Inn non è stato invece rilevato un aumento della concentrazione di inquinanti, precisano le autorità cantonali.