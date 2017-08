GR: un pensiero per la Bregaglia dal Parlamento retico

In apertura della giornata odierna di sessione del Gran Consiglio retico, Maurizio Michael (PLD), granconsigliere del circolo Bregaglia, ha rivolto un pensiero alla sua valle dopo la frana che si è staccata dal Pizzo Cengalo il 23 agosto raggiungendo Bondo.

In un'intervista al Bündner Tagblatt, Michael analizza gli effetti della frana sul turismo e l'economia della valle.

Dopo avere dedicato un pensiero alla Bregaglia tutta, agli otto dispersi e ai loro congiunti, alle imprese e ai lavoratori della zona e a tutta la gente che in questa tragedia ha perso molto, Michael ha ringraziato le autorità, che sono così prontamente intervenute per gestire l'emergenza.

Il sostegno del Cantone e del Governo, quasi quotidianamente presenti, è stato testimonianza di quanto il Cantone dei Grigioni sia pronto e ben organizzato per gestire momenti di crisi, ha detto Michael.

Il grancoconsigliere ha ringraziato tutti i collaboratori del Cantone a nome del sindaco della Bregaglia, Anna Giacometti, per la vicinanza, il senso appartenenza e la sensibilità dimostrati. L'intervento è stato chiuso da un applauso da parte dei membri Parlamento.

In un'intervista apparsa oggi sul quotidiano Bündner Tagblatt, Michael dichiara di non vedere demeriti o dimenticanze da parte del Comune a livello preventivo: "il pericolo di una frana è stato chiaramente segnalato e comunicato".

Sulle conseguenze per il turismo e l'economia della valle Michael aggiunge: "Diversi posti di lavoro sono in pericolo. Se nei prossimi mesi non si troveranno soluzioni adeguate c'è il rischio che molte imprese locali debbano chiudere".

Sul turismo: "Il problema è che adesso la Bregaglia è percepita come un luogo pericoloso, ci sono già hotel che hanno dovuto annullare diverse prenotazioni". Secondo Michael non sarà facile né immediato tornare alla normalità, ma bisogna reagire alla tragedia in maniera positiva.