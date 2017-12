GR: Valbella, investe pedone nella notte e scappa

L'incidente è avvenuto verso l'una e mezza in prossimità di un incrocio, comunica in una nota odierna la polizia cantonale. Il conducente - non è noto se uomo o donna - ha proseguito in direzione Lenzerheide senza curarsi dell'uomo investito.

La vittima, un 31enne, è stata trasportata in ambulanza all'ospedale cantonale di Coira. La polizia è alla ricerca del conducente del veicolo - un'automobile di colore scuro - e cerca possibili testimoni.