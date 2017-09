GR: Zizers, anziano tampona violentemente camion sulla A13

L'incidente è avvenuto poco prima delle 6.30 appena dopo l'uscita per Zizers, informa la polizia in una nota. L'uomo guidava in direzione nord, quando per una disattenzione ha tamponato violentemente il semirimorchio.

L'auto è finita quindi sulla corsia di sorpasso prima di arrestare la sua corsa. Per circa due ore e mezza il traffico nel tratto interessato è stato deviato sulla corsia d'emergenza.