Grecia: Lagarde chiede nuove riforme su imposte e pensioni

"Abbiamo bisogno di disciplina e riforme strutturali", ha detto. Un taglio del debito di Atene, ha concluso Lagarde, non è al momento necessario, ma devono essere presi in considerazione ulteriori alleggerimenti sul debito come una riduzione dei tassi o una più lunga durata dei prestiti. Lagarde è stata ricevuta questo pomeriggio dalla cancelliera Merkel, in un incontro riservato e non aperto alla stampa.