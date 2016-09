Grecia: piogge torrenziali e alluvioni fanno tre morti

Piogge torrenziali che hanno provocato improvvise alluvioni e straripamenti in Grecia hanno fatto nelle ultime ore almeno tre morti accertati, mentre per ora una quarta persona è dispersa.

La zona più colpita, secondo i media internazionali, è la città sud-occidentale di Kalamata, dove due persone anziane sono state trovate morte annegate nei seminterrati dove vivevano. In un'altra casa una donna di 90 anni è stata trovata morta, mentre nel nord della Grecia una donna è dispersa da quando è uscita dalla propria auto.

Le alluvioni hanno distrutto abitazioni e capannoni e spazzato via e trascinato in mare numerose automobili. Sommerse in parte dall'acqua anche Salonicco e Sparta. Il sindaco di Kalamata, citato da Bbc, ha reso noto che stamani, in una sola ora, sono cadute sulla sua città 140 millimetri di pioggia.