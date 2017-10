Grecia: svizzera ritrovata morta in mare

Una svizzera di 53 anni è stata ritrovata morta in mare nei pressi dell'isola greca di Corfù: assieme a un uomo di 62 anni, pure di nazionalità elvetica, era partita in kayak da porto Palermo, in Albania, per un'escursione lungo la costa.

La donna assieme al compagno è stata però spinta al largo, a quanto pare dai forti venti. Su segnalazione delle autorità albanesi, la guardia costiera greca ha avviato le ricerche con l'ausilio di motovedette, un aereo e un elicottero dell'esercito. Il ritrovamento, secondo i guardacoste, è avvenuto sabato, nelle vicinanze della piccola isola di Ereikousa, a nord di Corfù, il giorno dopo la partenza dal porto albanese.

La donna era esanime e una volta trasportata all'ospedale i medici non hanno potuto fare altro che constatarne la morte. Il compagno di viaggio, il marito secondo informazioni del Blick, ha ricevuto assistenza. Le circostanze dell'incidente non sono note.

Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) si è limitato a confermare che "una cittadina svizzera ha perso la vita in un incidente in Grecia e che uno svizzero è rimasto ferito". "La rappresentanza elvetica, afferma il DFAE, è in contatto con le autorità locali e con i famigliari". Per motivi di protezione della sfera privata "non vengono fornite informazioni più dettagliate".