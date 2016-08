Grecia: Unicef, bloccati 27.500 bambini rifugiati o migranti

In Grecia ci sono quasi 27.500 bambini migranti e rifugiati bloccati e il numero continua ad aumentare. Lo denuncia l'Unicef. I minori non accompagnati sono almeno 2.250, ma solo un terzo vive in alloggi formali.

Secondo l'Agenzia delle Nazioni Unite per l'Infanzia, con l'improvviso aumento degli arrivi, centinaia di bambini rifugiati e migranti sono bloccati in Grecia con gravi esigenze che riguardano l'istruzione e la protezione.

Sono arrivate più persone nelle prime tre settimane di agosto, sottolinea l'Unicef, che in tutto il luglio 2016: 1.920 a luglio; 2.289 al 24 agosto. Questo nuovo afflusso arriva in un momento in cui la Grecia sta lottando per far fronte a un sistema di welfare in difficoltà a causa della crisi economica in atto, lasciando bambini migranti di fronte a una doppia crisi. In totale, i bambini rappresentano circa il 40% della attuale popolazione bloccata.

"In Grecia c'è una reale percezione che le famiglie di rifugiati siano sempre costrette a una lunga attesa. Aspettano che la loro richiesta di asilo sia giudicata, che sia presa una decisione in merito al loro trasferimento in altri Paesi europei, che i bambini possano ricevere una corretta istruzione e campi da gioco, che possano avere un alloggio adeguato, sono semplicemente in attesa di sapere quale sarà il loro futuro", afferma Laurent Chapuis, coordinatore Unicef per la risposta alla crisi dei rifugiati e dei migranti in Grecia. Per i bambini questa attesa è un'eternità, molti provengono da Paesi lacerati da conflitti come Siria, Afghanistan e Iraq, hanno perso tutto, compreso l'accesso all'istruzione e anni di scolarizzazione e sono ancora una volta "sospesi".

"L'istruzione è uno dei più efficaci modi per proteggere i bambini da ogni forma di violenza - aggiunge - questo significa che tutti noi dobbiamo unire le forze per aumentare gli sforzi del governo per fare ritornare i bambini a scuola a settembre".