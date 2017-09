Guardia svizzera, Papa rende omaggio a fondazioni che la sostengono

Il Santo Padre ha ringraziato la Fondazione per la Guardia Svizzera Pontificia in Vaticano, presieduta dall'ex consigliere federale Pascal Couchepin, nonché la Fondazione per il Rinnovo della Caserma delle guardie, presieduta da Jean-Pierre Roth, ex presidente della Banca nazionale svizzera (BNS), per "il sostegno economico, materiale e tecnico" fornito.

"Nello svolgimento della vostra attività, - ha detto il Papa - voi esprimete lo spirito comunitario e solidale, a cui ha fatto riferimento il presidente della fondazione Pascal Couchepin, tipico della presenza dei cattolici nella società. Tale atteggiamento trova la sua radice nel richiamo evangelico dell'amore al prossimo e favorisce il superamento delle differenze e delle tensioni sociali tra i diversi gruppi. Pertanto, mediante la vostra opera voi testimoniate concretamente gli ideali evangelici e, nel tessuto sociale svizzero, siete esempio di fraternità e di condivisione".

"Vi ringrazio ancora per tutto ciò che fate in favore dei numerosi giovani svizzeri che decidono di consacrare qualche anno della loro vita al servizio della Chiesa e della Santa Sede", ha aggiunto. Il Papa ha inoltre sottolineato l'importanza dell'attività delle guardie, con la loro presenza discreta, professionale e generosa che è molto apprezzata e utile per il buon funzionamento delle attività del Vaticano.

Il Pontefice ha ricevuto i rappresentanti delle fondazioni in udienza intorno alle 10, nella sala del Concistoro. Presenti sia Couchepin che Roth.

La nuova centrale operativa è stata inaugurata oggi, ma è già attiva dall'inizio dell'anno. Al momento si sta studiando un progetto di rinnovo della caserma della GSP. Il sito, costruito nel 1825, non rispetta più le condizioni necessarie per ospitare una truppa e neppure le attuali norme di costruzione.