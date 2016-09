Guasto funivia: soccorritori in azione, ancora 16 da evacuare

Dopo una notte trascorsa ad oltre 3.000 metri di quota, le persone bloccate sulla telecabina 'Panoramique Mont-Blanc', sul versante francese del massiccio, attendono la ripresa dei soccorsi per scendere a terra.

Sono circa sedici i clienti della funivia transalpina che hanno trascorso la notte negli ovetti bloccati da ieri pomeriggio a causa di un guasto. Gli elicotteri sono pronti ad alzarsi in volo, mentre da Courmayeur stanno per essere portate in quota a scopo precauzionale alcune barelle.