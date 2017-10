Gurit chiude attività Prepreg in Gran Bretagna, 70 impieghi persi

La ristrutturazione peserà sui risultati 2017 per 3,1 milioni di franchi e su quelli del 2018 per 0,8 milioni, si legge in una nota odierna.

La chiusura della produzione in Gran Bretagna viene motivata con capacità eccessive: i Prepreg vengono utilizzati soprattutto nella costruzione di turbine eoliche, ma nel frattempo la loro domanda è diminuita in seguito al ricorso anche ad altri materiali. Gurit ha già chiuso negli ultimi anni gli stabilimenti in Canada e Cina. In futuro le fibre preimpregnate saranno prodotte unicamente in Spagna.