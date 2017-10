Hacker Nord Corea mirano alla rete elettrica Usa

Gli esperti hanno rintracciato e fermato una serie di attacchi sferrati attraverso il 'phishing' contenuto in alcune email, risalenti allo scorso 22 settembre. Secondo FireEye, erano azioni ad un livello iniziale e non necessariamente indicative di un cyber-attacco più distruttivo, per cui ci vogliono più mesi di preparazione. In sostanza, potevano essere delle azioni di ricognizione o cyber spionaggio, preparatorie ad attacchi più grossi.

Gli stessi esperti hanno inoltre documentato in passato cyber-attacchi contro le centrali elettriche e nucleari della Corea del Sud, sempre riconducibili a Pyongyang.

La Nord Corea è sempre stata sospettata dell'attacco hacker di tre anni fa a Sony, come rappresaglia per il film "L'intervista", in cui era preso in giro Kim Jong-Un.