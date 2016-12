Hacker russi: pubblicato rapporto Usa su cyberintrusioni

Si tratta di un'analisi congiunta del department of Homeland security e dell'Fbi, la prima del genere ad attribuire cyberattacchi ad un Paese ben identificato.

Sul banco degli accusati Gru ed Fsb, le due principali organizzazioni di intelligence russe. Il metodo usato per le intrusioni è quello molto semplice dello "spearphishing", false email per ingannare i destinatari e indurli a usare i loro nomi e le loro password.

In alcuni casi gli autori degli hackeraggi si sono mascherati dietro persone terze per non far individuare la vera fonte dell'attacco.