Hacker russi: sen. repubblicani per sanzioni più forti

Le sanzioni decise da Obama contro la Russia per le sue ingerenze nelle elezioni sono "un buon passo iniziale, ma tardivo'', secondo i senatori repubblicani John McCain e Lindsey Graham.

A loro avviso, in questo modo Mosca paga solo un ''piccolo prezzo'', per questo hanno annunciato che guideranno gli sforzi al Congresso per imporre sanzioni più forti.

Una promessa che rischia di complicare il disgelo russo-americano perseguito dal presidente eletto Donald Trump.