Haiti: Politecnico Losanna aiuta a predire propagazione colera

La catastrofe naturale aveva colpito in particolare la parte sud-ovest del Paese, provocando un'impennata dei casi di colera. Il lavoro degli scienziati è quello di prevedere in tempo reale l'evoluzione dell'epidemia, in modo da aiutare chi si trova sul posto a prendere le decisioni corrette, indica oggi l'EPFL in una nota.

Il metodo utilizzato si basa su un modello matematico sviluppato dall'istituto vodese dal 2010. Permette d'integrare un gran numero di dati, come gli ultimi contagi registrati, gli spostamenti delle persone e le previsioni inerenti le piogge.

Due ricercatori, Flavio Finger e Damiano Pasetto, sviluppano poi due scenari di propagazione del colera, uno ottimista e uno pessimista, i quali completano le informazioni raccolte ad Haiti. Ad esempio, hanno avvalorato la decisione presa in novembre di effettuare una campagna di vaccinazione nel sud dell'isola.

È la prima volta che gli scienziati lavorano in tempo reale su questa malattia, che ad Haiti ha fatto circa 10'000 morti dal 2010. Il modello potrà eventualmente essere utilizzato in futuro in altre aree geografiche colpite dal colera, sottolinea la nota dell'EPFL.