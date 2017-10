Hamas e Fatah, raggiunto accordo di riconciliazione

"Fatah e Hamas - ha detto Haniyeh, citato dai media - hanno raggiunto un accordo all'alba di oggi grazie alla generosa mediazione egiziana". I dettagli dell'intesa saranno spiegati in una conferenza stampa quest'oggi, secondo il capo delegazione di Fatah Azzam al-Ahmad.

"Faremo di tutto - ha poi aggiunto Haniyeh - per rendere effettiva l'intesa e scrivere così una nuova pagina negli annali del nostro popolo, chiudendo per sempre il libro delle nostre divisioni".

Fatah e Hamas - dopo che nelle settimane scorse il premier palestinese Rami Hamdallah con il governo si era recato per la prima volta, da oltre due anni, a Gaza per avviare la presa di controllo della Striscia - si erano dati appuntamento in questi due giorni al Cairo, su spinta dell'Egitto, per discutere gli aspetti della riconciliazione.

Negli incontri nella capitale egiziana - la cui "atmosfera" era stata definita "ottima" dalle parti - sono stati discussi vari temi importanti: dal governo, ai confini ai salari degli impiegati pubblici. Ma non - secondo molte dichiarazioni dei partecipanti alle riunioni - quello delle armi presenti nella Striscia e del futuro dell'ala militare di Hamas che, sembra, siano stati rimandati ad altra data.