Hassan Kiko si è sposato con l'ex secondina nel carcere di Lenzburg

I due testimoni erano l'avvocato dell'agente di custodia e il difensore di Kiko.

"L'ex secondina è diventata ora la Signora Kiko a tutti gli effetti", ha dichiarato ai media il legale del 28enne siriano, Valentin Landmann. La cerimonia si è svolta in un ambiente molto gradevole, ha aggiunto l'avvocato, per il quale si è trattato di un "vero e proprio matrimonio d'amore".

I due, che da tempo avevano annunciato l'intenzione di sposarsi, erano fuggiti la notte dell'8 febbraio 2016 dalla prigione zurighese, dove il siriano era detenuto in regime di carcerazione di sicurezza.

Erano riusciti a far perdere le tracce, dirigendosi in macchina in Italia. Dopo una fuga d'amore durata sei settimane, sono stati arrestati dai carabinieri nelle prime ore del 25 marzo successivo in un appartamento a Romano di Lombardia (Bergamo). L'ex secondina è stata estradata verso la Svizzera a metà aprile e rimessa in libertà dopo due settimane. Il siriano è stato estradato un mese più tardi ed è ritornato in prigione.

Lo scorso dicembre, il tribunale zurighese di seconda istanza ha condannato Kiko a 4 anni di prigione per lo stupro di una ragazza di 15 anni. A maggio, il Tribunale distrettuale di Dietikon gli ha inoltre inflitto una pena di sei mesi da scontare per istigazione all'aiuto all'evasione di detenuti a causa delle ripetute richieste in tal senso rivolte all'allora secondina. L'ex agente di custodia è stata a sua volta condannata in gennaio dal medesimo tribunale a 15 mesi di prigione con la condizionale.