Hefenhofen (TG): altri 45 cavalli maltrattati in vendita

Secondo il veterinario cantonale turgoviese, la prossima settimana gli animali saranno trasferiti a Schönbühl (BE) e in seguito verranno venduti.

Al momento i cavalli sono stati provvisoriamente sistemati in diversi luoghi nei Grigioni e nel canton San Gallo, si legge in un comunicato odierno delle autorità turgoviesi. A Schönbühl gli animali saranno presi in custodia dall'Esercito e verranno accuditi, identificati e se necessario sverminati. L'esatta data della vendita non è ancora nota.