Helvetia acquisisce restante quota minoranza Chiara Assicurazioni

In Italia, il gruppo Helvetia acquisisce il rimanente 47% delle quote di Chiara Assicurazioni, di cui deteneva già il 53% dal 2014. L'assicuratore sangallese ha pagato 20 milioni di euro.

In base a quanto negoziato, l'accordo di distribuzione siglato da Helvetia Italia con Banco Desio e altre quattro banche partner è prolungato, via Chiara Assicurazioni, per altri dieci anni. Helvetia Italia continuerà così ad avvalersi della vasta rete di distribuzione di tali banche, assicurando ai propri clienti un accesso importante al business danni. In virtù degli accordi di distribuzione in essere, Chiara Assicurazioni può contare su 1.614 filiali bancarie concentrate principalmente nel Nord e Centro Italia.

L'acquisizione è stata già perfezionata in quanto non è subordinata all'approvazione da parte delle autorità, si legge in un comunicato odierno dell'assicuratore svizzero.

"La cooperazione con Banco Desio e le altre banche partner nel settore danni si è dimostrata estremamente proficua negli anni passati. Siamo certi che le nostre banche partner continueranno a essere un canale distributivo fondamentale anche in futuro" ha detto Francesco La Gioia, CEO di Helvetia Italia, citato nella nota.

Da parte sua Philipp Gmür, CEO del gruppo Helvetia, citato nel comunicato, ha dichiarato: "Il controllo completo di Chiara Assicurazioni rafforzerà il nostro business in Italia e ci consentirà di accelerare la razionalizzazione delle nostre attività in loco, così come previsto dalla strategia Helvetia 20.20".

Chiara Assicurazioni ha conseguito nel 2015 un volume di premi pari a 32.9 milioni di euro (35,3 milioni di franchi), soprattutto nell'ambito dell'assicurazione responsabilità civile, contro gli infortuni, incendio e altri danni ai beni e dell'assicurazione perdite pecuniarie.