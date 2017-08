Hillary attacca Trump, "viscido da accapponare la pelle"

"Un viscido, quando mi si avvicinava da dietro mi si accapponava la pelle": così Hillary Clinton parla di Donald Trump nel suo ultimo libro dal titolo "What Happened" (cosa è successo), in cui ripercorre la sfortunata campagna elettorale per le presidenziali del 2016.

Ricordando i dibattiti tv dello scorso autunno col rivale l'ex first lady - secondo alcuni estratti pubblicati dai media - ricorda: "Dovevo stare calma, sorridere e andare avanti, anche se invadeva di continuo il mio spazio personale? O girarmi, fissarlo negli occhi e dire chiaro e forte "stai indietro viscido, stai lontano da me. So che ami intimidire le donne, ma non puoi intimidire me. Ho scelto l'opzione A".