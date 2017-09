Hillary Clinton, "non correrò più per la presidenza"

"Non correrò mai più per la presidenza": lo ha detto Hillary Clinton intervenendo a New York alla presentazione del suo nuovo libro in cui torna ad attaccare Donald Trump e criticando anche il suo rivale nelle primarie democratiche Bernie Sanders.

"Ho smesso di fare la candidata", ha detto la ex first lady sconfitta nel 2008 nelle primarie da Barack Obama e nel 2016 da Trump nell'Election Day.

Hillary Clinton torna però a ribadire di non aver chiuso con la politica, perchè - ha detto - "credo che in questa fase ci sia in gioco il futuro del nostro Paese, un futuro a rischio".

Nei mesi scorsi a più riprese erano girate le voci su una possibile nuova candidatura della ex first lady in vista della corsa alla Casa Bianca del 2020, nella quale avrebbe eventualmente sfidato nuovamente Trump.