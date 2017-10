Hillary non si rassegna, ho perso per colpa di Putin

Hillary Clinton non si rassegna e insiste: se ha perso contro tutti i pronostici le elezioni presidenziali Usa a vantaggio di Donald Trump, è stata colpa della "tempesta perfetta" causata dalle presunte interferenze di Mosca sul voto.

In particolare, per colpa della decisione dell'Fbi di riaprire le indagini sulle sue 30'000 e-mail cancellate.

L'ex first lady e candidata democratica alla Casa Bianca ne ha parlato al Cheltenham Literature Festival, durante una visita in Gran Bretagna, presentando il libro 'What Happened'. E ha dedicato gran parte del suo intervento al presidente russo Vladimir Putin, preso di mira più dello stesso Trump. "Da quel che stiamo apprendendo, le interferenze russe sulle elezioni sono stati persino più allarmanti (di quanto si dicesse)", ha tuonato, accusando Putin di cercare di "mettere gli Americani gli uni contro gli altri", di voler "spaccare l'Ue, spaccare la Nato, indebolire l'Alleanza Atlantica e minare la democrazia occidentale".

Poi ha invitato Usa, Regno Unito e gli altri "alleati" ad affrontare "con coraggio" quello che ha definito "uno scontro globale fra la democrazia liberale e l'ondata montante dell'autoritarismo illiberale": scontro da combattere oggi anche "nel cyberspazio".

Non solo. Ha pure escluso l'esistenza di qualsiasi "lettura dei fatti alternativa" (alla sua), invitando a contrastare "la disinformazione russa", che a suo dire punta a rendere "più difficile distinguere i fatti dalla fiction".