Hollande critica Macron da Seul, è gelo tra i due

"È una politica brutale": non si placano le critiche dell'ex presidente francese, François Hollande, nei confronti del successore all'Eliseo (nonché suo ex ministro dell'Economia), Emmanuel Macron. Tra i due è gelo assoluto.

Da tempo l'attuale presidente non si risparmia frecciatine più o meno indirette contro l'ex mentore, come l'altro ieri in tv, quando evocando gli errori del passato non ha voluto nemmeno chiamarlo per nome, indicandolo con un generico "il mio predecessore". Hollande non apprezza.

A margine del primo intervento da ex presidente all'estero - al World Forum Knowledge di Seul - bacchetta la politica di Macron, con "una fiscalità alleggerita per i ricchi e appesantita per i più modesti o le classi medie".

Proprio oggi la prima legge finanziaria del quinquennato approda in Parlamento. "La politica fiscale deve favorire l'investimento, non le rendite", martella Hollande, aggiungendo: "Non sono contro chi ha successo", ma contro "chi si arricchisce dormendo. Chi lavora deve trarre i benefici dei propri sforzi e non capisco perché si debbano consentire degli sconti a contribuenti che sanno piazzare in modo molto opportuno i loro soldi".

Non solo. Ai microfoni di LCI, l'ex presidente deplora la riduzione dei cosiddetti 'contrats aidés' per i più fragili: "Una politica brutale". Quanto ai soldi presi per l'intervento a Seul, nessun dettaglio, ma garantisce che andranno in larga parte a beneficio della sua Fondazione.

La portavoce della maggioranza En Marche!, Aurore Bergé, ha deplorato le parole di Hollande. "Da un ex presidente non mi attendo che critichi la Francia da una conferenza remunerata all'estero", ha affermato, aggiungendo che la sua politica fiscale "fece scappare i ricchi ma non ridusse la povertà".