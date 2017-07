A Hong Kong il più grande sequestro d'avorio, valore 9 milioni

Un sequestro record di avorio è stato annunciato dalle autorità di Hong Kong: si tratta di circa 7,2 tonnellate di zanne d'elefante, per un valore di mercato pari a 9 milioni di franchi.

L'avorio è stato scovato in una spedizione proveniente dalla Malesia ed etichettata come pesce surgelato. Tre persone impiegate in una compagnia commerciale di Hong Kong sono state arrestate.

Il sequestro, se ne fosse confermata l'entità, supererebbe quello record registrato a Singapore nel 2002, quando le autorità misero le mani su un carico, di 7,138 tonnellate di zanne d'elefante.

Hong Kong, importante centro di trasbordo per il commercio illegale di fauna selvatica, sta per introdurre un divieto locale di vendita di avorio. Il bando dovrebbe entrare in vigore nel 2021.