Hotel: in Svizzera aumento di prenotazioni online nel 2016

La quota di prenotazioni di camere d'albergo online in Svizzera è aumentata dal 2015 al 2016 del 6,7% per attestarsi a oltre il 27%. Secondo uno studio pubblicato oggi entro il 2020 le riservazioni effettuate per internet supereranno il 50%.