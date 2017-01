I dinosauri impiegavano da 3 a 6 mesi per covare le uova

Lo indica la ricerca pubblicata sulla rivista dell'Accademia delle Scienze degli Stati Uniti (Pnas) dal gruppo coordinato da Gregory Erickson, dell'università della Florida.

La ricerca è stata possibile grazie all'analisi dei denti di due embrioni fossili di dinosauri scoperti nei frammenti delle loro uova nel deserto dei Gobi in Mongolia e ad Alberta in Canada. Con grande sorpresa dei ricercatori l'analisi ha indicato che i tempi di cova dei dinosauri erano più simili a quelli dei rettili che non a quelli dei loro discendenti, cioè gli uccelli, le cui uova si schiudono in un periodo compreso tra 11 e 85 giorni.

''Il tempo passato nell'uovo è una parte cruciale dello sviluppo'', ha detto uno degli autori, Darla Zelenitsky, dell'università canadese di Calgary. ''Gli embrioni - ha aggiunto - possono dirci come erano le prime fasi di sviluppo dei dinosauri e se erano più simili a quelle degli uccelli o dei rettili''.

I ricercatori hanno studiato i denti di un embrione di Protoceratopo, un piccolo dinosauro erbivoro le cui uova pesavano circa 200 grammi, e di un embrione di Ipacrosauro, un grande dinosauro dal becco d'anatra, le cui uova pesavano più di 4 chilogrammi. Le immagini delle mandibole ottenute con la tomografia computerizzata e quelle dei denti al microscopio hanno permesso di analizzare le linee di crescita che si formano durante lo sviluppo dei denti.

''Queste linee - ha detto Erickson - sono un po' come gli anelli degli alberi, si possono contare per vedere a che punto dello sviluppo era il dinosauro quando si sono formati i denti''. Le analisi hanno mostrato che l'embrione di Protoceratopo aveva impiegato circa 3 mesi per svilupparsi, mentre l'embrione dell'Ipacrosauro ne aveva impiegati circa sei. La cova prolungata, secondo i ricercatori, potrebbe aver danneggiato i dinosauri nella competizione con altre specie durante l'estinzione di massa avvenuta 65 milioni di anni fa, perché avrebbe esposto genitori e uova al rischio di predatori e di calamità ambientali, come le inondazioni.