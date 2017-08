I repubblicani contro Trump. Rubio, così fa vincere l'odio

Dopo che Donald Trump ha accusato anche "l'alt-left", la sinistra estremista, per le violenze in Virginia, riesplode la polemica sul presidente americano, anche all'interno del partito repubblicano.

Per il senatore della Florida Marco Rubio le ultime affermazioni del tycoon sono una vittoria per i gruppi suprematisti. "Gli organizzatori degli eventi che hanno ispirato e condotto l'attacco a Charlottesville sono da incolpare al 100% per una serie di motivi", ha scritto su Twitter. "I gruppi suprematisti bianchi vedranno il fatto di avere solo la metà della colpa come una vittoria - ha aggiunto - e non possiamo permettere che questo vecchio male resusciti".

Gli fa eco lo speaker della Camera Paul Ryan. "Bisogna essere chiari. I suprematisti bianchi sono ripugnanti - ha detto -. Tale estremismo è contrario a tutto ciò in cui crede questo paese. Non ci può essere alcuna ambiguità morale".