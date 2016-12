Il 2016 è stato uno degli anni più caldi dal 1864

Inverno mite, canicola in estate e gran caldo in settembre: il 2016 fa parte dei dieci anni più caldi dal 1864.

L'inverno 2015-2016 è stato caratterizzato da un clima particolarmente temperato quasi senza interruzione, informa MeteoSvizzera in un comunicato odierno. Il mese di dicembre del 2015 è stato "insolitamente" caldo, con quasi 4 gradi in più della media 1981-2010. La colonnina di mercurio ha superato di 1 grado la media del precedente dicembre da record, quello del 1868.

Da dicembre 2015 a febbraio 2016, la temperatura è stata più elevata rispetto alla media degli anni 1981-2010 di 2,5 gradi. In febbraio sono poi stati toccati i 15 gradi. A Samedan (GR), il termometro ha raggiunto 11,7 gradi e a Berna addirittura 16,4, si tratta "del quinto valore più alto per il mese di febbraio dall'inizio delle misurazione nel 1864", viene precisato.

I mesi di aprile e maggio sono invece stati segnati dalla pioggia. Lucerna, Château-d'Oex (VD) e Thun (BE) hanno avuto a che fare con il maggio più piovoso di sempre, con rispettivamente 270 mm, 239 mm e 198 mm di acqua caduta. Complessivamente, era da 153 anni che le precipitazioni non erano mai state così abbondanti nei mesi da gennaio a giugno.

In agosto si è poi presentata la canicola. A fine mese l'insolazione massima e le temperature al nord delle Alpi hanno spesso superato i 30 gradi. Il 27 agosto a Ginevra sono stati raggiunti i 33,5 gradi - il valore più elevato per questo periodo dal 1864 - e i 33,8 gradi a Basilea.

In compenso, MeteoSvizzera rivela che il mese d'ottobre è stato "nettamente più freddo rispetto al solito. Ha messo bruscamente fine al calore insolito di settembre". Anche i primi quindici giorni di novembre sono stati particolarmente freddi e verso metà mese in montagna è arrivata la neve. Per il piacere di chi ama gli sport invernali, qualche stazione sciistica ha già potuto aprire i propri impianti.

Infine, la temperatura annuale nel 2016 ha superato la media del 1981-2010 di 0,4-0,9 gradi nella maggior parte delle regioni della Svizzera. Entro la fine dell'anno, MeteoSvizzera prevede che la colonnina di mercurio superi la media di 0,6-0,7 gradi.