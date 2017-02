Il mal di schiena accorcia la vita, effetto domino su salute

Nello studio pubblicato sull'European Journal of Pain, i ricercatori della facoltà di Scienze della Salute dell'ateneo, hanno esaminato la prevalenza di mal di schiena (dolore lombare generico o dolore acuto) fra 4390 gemelli danesi di età fra 70 e 102 anni. Hanno poi comparato tali statistiche con il registro delle morti.

"Le persone più anziane che denunciano dolore spinale hanno un maggior rischio del 13% di mortalità per anno di vita, ma la connessione non è causale", scrive il responsabile dello studio Paulo Ferreira.

Lo studioso si dichiara non sorpreso dei risultati. "Il dolore alla schiena ha importanti conseguenze con il passare degli anni e le persone in genere non ne sono consapevoli".

Riguardo al fatto che i risultati non sono "causali", Ferreira spiega che "benché non vi sia una correlazione indipendente con la durata di vita, il dolore alla schiena tende a creare un effetto domino, che impatta negativamente sulla salute e accresce la probabilità di morte prematura", aggiunge.