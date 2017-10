Il re dell'Arabia Saudita a Mosca

Ad attendere il monarca una guardia d'onore che comprende tutte le divisioni da combattimento delle forze armate russe nonché l'inviato speciale del presidente russo per il Medio Oriente e il Nord Africa, il vice ministro degli Esteri Mikhail Bogdanov, e l'ambasciatore saudita a Mosca Abdurrahman Al-Rassi. I negoziati con il presidente russo Vladimir Putin sono previsti per domani. Così la Tass.

Si tratta della prima visita in Russia del sovrano saudita. Le autorità locali hanno tappezzato la strada tra l'aeroporto di Vnukovo e il centro di Mosca con cartelli in russo e in arabo per dargli il benvenuto.