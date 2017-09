Il ricercatore basilese Michael Hall insignito del premio Lasker

Michael Hall dell'università di Basilea riceve quest'anno il premio Lasker per il suo contributo alla ricerca medica di base nel campo della crescita cellulare. Numerosi vincitori del riconoscimento sono poi stati successivamente insigniti del premio Nobel.

Il ricercatore ha ricevuto il premio della Lasker Foundation, istituita da Albert Lasker e dalla moglie Mary, per le sue scoperte fondamentali sulla regolazione della crescita delle cellule, indica in una nota odierna l'università di Basilea. Il premio, dotato di 250'000 dollari (circa 240'000 franchi al cambio attuale), è uno dei più importanti nel campo della ricerca biomedica.

All'inizio degli anni '90, Hall ha scoperto una proteina denominata Target of Rapamycin (TOR), che controlla lo sviluppo e le dimensioni delle cellule in risposta a sostanze nutritive e fattori di crescita. La TOR gioca un ruolo essenziale anche per alcune malattie: eventuali difetti nella rete di segnalazione della proteina sono associati allo sviluppo di tumori, malattie cardiovascolari e diabete.

Hall, 64 anni, è già stato premiato più volte in passato grazie alle scoperte effettuate nel corso delle sue ricerche.

La Fondazione Lasker ha assegnato diversi premi dal 1945 per i contributi alla ricerca medica. I premi di quest'anno saranno attribuiti a New York il prossimo 15 settembre.

Finora 86 vincitori del premio Lasker hanno ricevuto in seguito anche il Nobel, tra questi anche il medico svizzero Rolf Zinkernagel, premiato dalla Fondazione nel 1995 e insignito del Nobel l'anno successivo.