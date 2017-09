Il tasso ipotecario di riferimento resta invariato a 1,5%

Il tasso ipotecario di riferimento, in base al quale vengono stabiliti gli affitti in tutta la Svizzera, rimane stabile all'1,5 %, il livello più basso dall'introduzione dell'indice nel 2008. Lo comunica oggi l'Ufficio federale delle abitazioni (UFAB).

Visto che valore è rimasto invariato rispetto al trimestre precedente dall'ultima pubblicazione non sussiste il diritto ad aumenti o a diminuzioni della pigione. Esistono comunque delle possibilità per reclamare una diminuzione dell'affitto. Se un contratto di locazione prevede attualmente una pigione non stabilita secondo il tasso di riferimento vigente può essere chiesto un ribasso, sottolinea l'UFAB. Inoltre il diritto ad un adeguamento può derivare da variazioni di costo legato all'inflazione e ai costi di manutenzione.

Il tasso d'interesse medio, riferito al 30 giugno 2017, è sceso dal 1,61% all'1,58%. Con l'arrotondamento commerciale, si mantiene così al 1,5% e si manterrà a questo livello finché il tasso d'interesse medio non scenderà sotto l'1,38 % o non supererà l'1,62%, precisa la nota.

Lo scorso giugno, l'UFAB aveva ridotto il tasso da 1,75% a 1,5%. La precedente rettifica risale a due anni prima. Nel giugno 2015 era passato da 2 a 1,75%.

Dal 10 settembre 2008 in tutta la Svizzera il tasso ipotecario di riferimento per la determinazione delle pigioni è stato unificato e ha sostituito quello precedentemente determinante nei singoli Cantoni per le ipoteche a tasso variabile. Nel 2008 si attestava a 3,5%, da allora non è mai aumentato.