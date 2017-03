Il tasso ipotecario di riferimento resta invariato

Il tasso ipotecario di riferimento, in base al quale vengono stabiliti gli affitti in tutta la Svizzera, rimane stabile all'1,75 %. Lo comunica oggi l'Ufficio federale delle abitazioni (UFAB).

Visto che il tasso d'interesse di riferimento è rimasto invariato rispetto al trimestre precedente non sussiste il diritto ad aumenti o a diminuzioni della pigione.

Dal 10 settembre 2008 in tutta la Svizzera il tasso ipotecario di riferimento per la determinazione delle pigioni è stato unificato e ha sostituito quello precedentemente determinante nei singoli Cantoni per le ipoteche a tasso variabile. Alla sua introduzione il tasso era del 3,5% e da allora è sempre calato, per arrivare all'1,75% nel giugno del 2015.