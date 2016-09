Immigrazione: Germania, Csu propone tetto e precedenza a cristiani

Lo riferisce l'agenzia Dpa, citando un documento di lavoro nel quale compaiono proposte come il tetto massimo di 200.000 profughi all'anno, "la precedenza a profughi che provengono da culture cristiane e occidentali", il divieto di burqa e niqab in pubblico, laddove prescritto dalla legge, e l'abolizione della doppia cittadinanza.

È lo Stato che deve decidere chi accogliere, non i migranti, è scritto nel documento, che prevede anche la creazione di aree di transito ai confini e respingimenti immediati per chi non ha diritto all'asilo.