Immigrazione, polizia in aiuto a guardie di confine

Questo corpo intercantonale rinforzerebbe il dispositivo di polizia nell'ambito dei controlli delle persone sui principali assi di circolazione, nelle stazioni e sulle autostrade. Oltre al personale, le varie polizie metteranno a disposizione pure risorse logistiche. L'impiego non prevede controlli alla frontiera, indica la Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali (CCPCS).

"Lo scorso anno la maggior parte delle entrate illegali è stata registrata in Ticino ed in minore misura in Vallese, nei Grigioni e nella Svizzera orientale", sottolinea la CCPCS. Quest'anno l'impiego diverrà effettivo unicamente nel caso in cui si assisterà a un aumento dell'immigrazione irregolare. La decisione, tuttavia, spetterà alla Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP).

Bisogna evitare che gli immigrati entrati irregolarmente nel paese si disperdano su tutto il territorio, ha spiegato oggi ai media a Berna il consigliere di Stato Norman Gobbi.

In Ticino gli arrivi si concentrano soprattutto alla stazione di Chiasso, ha affermato Matteo Cocchi, comandante della polizia cantonale, il quale si è detto preoccupato per le reti dei passatori che al momento stanno dando filo da torcere agli agenti. In media un passatore a settimana viene arrestato.

Gli arrivi potrebbero aumentare a causa della situazione particolarmente tesa vissuta dall'Italia che è arrivata al punto di minacciare la chiusura dei suoi porti alle navi che salvano i profughi nel Mediterraneo, ha ricordato Cocchi. Tra domenica e martedì più di 10'000 migranti sono stati soccorsi al largo della Libia.

In Vallese il punto più "caldo" è l'entrata sud al passo del Sempione e in minor misura il passo del San Bernardo, ha sottolineato Christian Varone, comandante della polizia cantonale vallesana. La presenza degli agenti sarà rinforzata nelle località di Briga, Sion, Visp e Martigny.

I cantoni devono inoltre affrontare un'ulteriore sfida legata al terrorismo che colpisce i paesi vicini e potrebbe minacciare eventi tradizionali, come i festival, anche in Svizzera, ha sottolineato il capo della polizia ticinese.

Se il Ticino controlla la situazione, possono trarne profitto anche Lucerna, Zurigo e Berna, ha aggiunto Norman Gobbi, direttore dl Dipartimento delle Istituzioni. Così come l'impegno in Vallese ha dei benefici per il resto della Svizzera romanda.

I flussi migratori sono quasi sempre prevedibili, ma la tendenza può cambiare in maniera sorprendente, ha continuato Gobbi riferendosi allo scorso anno. In quell'occasione tra maggio e giugno il numero di immigrati era quadruplicato.

A seconda del contesto, "una riserva" di 20 agenti potrebbero venire impiegati anche nei pressi della frontiera austriaca.

Il supporto di forze di polizia supplementari è pianificato nell'ambito di un impiego IKAPOL, che viene effettuato quando un cantone non riesce, a livello di polizia, a far fronte a eventi particolari. Tra questi rientrano anche il WEF e le partite di calcio internazionali, ma è la prima volta che l'impiego ha luogo sull'arco di alcuni mesi.