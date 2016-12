Incendi Grigioni: 5 Super Puma ancora impiegati nello spegnimento

Un apparecchio è dotato di una telecamera a immagine termica per l'identificazione di eventuali focolai nascosti nelle zone colpite dai roghi, fa sapere oggi il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS).

Tre Super Puma sono impiegati nelle zone boschive presso Soazza in Val Mesolcina, un altro in Val Calanca, dove giovedì era scoppiato un incendio di bosco presso Braggio. La situazione in Leventina è invece sotto controllo e gli elicotteri dell'esercito hanno già potuto lasciare la zona, precisa ancora il DDPS.

I cinque Super Puma sono decollati da Alpnach (OW) e Payerne (VD). Saranno a disposizione per le operazioni di spegnimento per tutta la giornata di oggi. Per il momento rimane in vigore la chiusura dello spazio aereo sopra le zone colpite, ordinata per motivi di sicurezza dall'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC).

Ieri il consigliere federale Guy Parmelin, capo del DDPS, si era recato nelle zone colpite dagli incendi e aveva ringraziato sentitamente le Forze aeree e tutti i partecipanti alle operazioni "per l'impiego rapido, disinteressato e altamente professionale svolto in condizioni difficili e pericolose", conclude il comunicato.