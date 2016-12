Incendi Grigioni e Ticino: forse più grossa operazione Forze aeree

Le operazioni di spegnimento degli incendi in Leventina e nel Moesano sono probabilmente state le più importanti mai svolte dalle Forze aeree in Svizzera. Lo indica oggi sulla sua pagina web il Dipartimento federale della difesa.

I sette elicotteri Super Puma utilizzati per spegnere i due roghi a sud delle Alpi hanno riversato in totale 800 tonnellate di acqua. Complessivamente sono stati impiegati 36 piloti, 26 meccanici e 1 operatore. A questi bisogna aggiungere sei persone che si occupate della pianificazione da Berna e 10 direttamente sul posto. Stando al DDPS, i piloti hanno prestato fino ad oggi 80 ore di volo.

L'ultima grossa operazione di spegnimento di un incendio in Svizzera da parte delle Forze aeree fu quella di Visp nel 2011. All'estero invece l'aeronautica militare elvetica è intervenuta con un grande dispiegamento nel 2007 in Grecia. In media, le Forze aeree sono impiegate tre volte all'anno per spegnere incendi di boschi.