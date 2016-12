Incendi Grigioni e Ticino: ora 7 i Super Puma

Sono ora sette e non più cinque gli elicotteri Super Puma dell'esercito impegnati a spegnere gli incendi in Leventina e nel Moesano. Ne dà notizia stamane in una nota il Dipartimento federale della difesa (DDPS), il cui capo Guy Parmelin sarà oggi in Mesolcina.

Tre Super Puma - precisa il DDPS - sono impiegati nelle zone boschive presso Soazza in Val Mesolcina, coadiuvati da tre elicotteri civili di Heli Rezia SA, altri due nella zona di Chironico in Leventina e due in Val Calanca, dove ieri sera è scoppiato un altro incendio di bosco presso Braggio, dichiarato stamane sotto controllo dalla polizia cantonale grigionese.

I sette elicotteri sono decollati da Alpnach (OW) e da Dübendorf (ZH). Saranno a disposizione per operazioni di spegnimento per tutta la giornata di oggi e, a seconda dell'evolversi della situazione, anche domani. Per motivi di sicurezza l'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) ha ordinato la chiusura dello spazio aereo sopra le tre zone colpite.

Il consigliere federale Guy Parmelin, capo del DDPS, si recherà oggi verso mezzogiorno nelle zone colpite da incendi boschivi in Val Mesolcina, conclude il comunicato.