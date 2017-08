Incendi Portogallo: Svizzera invia tre elicotteri

La Svizzera ha inviato oggi tre elicotteri Super Puma e una trentina di membri dell'esercito come supporto in Portogallo, dove gli incendi stanno devastando diverse zone del Paese. Lo ha reso noto con un comunicato il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE).

A causa delle fiamme che da tutta l'estate stanno tormentando numerose località e distruggendo migliaia di ettari di foresta, le autorità lusitane hanno richiesto aiuto internazionale, si legge nella nota.

Gli elicotteri e l'equipaggio faranno scalo nel nord della Spagna prima di raggiungere la città di Monte Real (120 chilometri a nord-est di Lisbona), dove avranno luogo le prime operazioni.

Parallelamente, un team di quattro persone dell'Aiuto umanitario della Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) si è recato sul posto per appoggiare i militari elvetici. Un'azione simile era stata realizzata dalla Confederazione lo scorso mese per spegnere i roghi in Montenegro, ricorda il DFAE.