Incendio Londra: 74 feriti, May rattristata

Sono in tutto 74 i feriti dell'incendio alla Grenfell Tower, nell'ovest di Londra. Lo ha detto un portavoce di Nhs England, il servizio sanitario inglese.

Di questi 64 sono stati soccorsi dal London Ambulance Service, mentre altri dieci si sono recati da soli in ospedale. In tutto sono sei gli ospedali della capitale che hanno accolto i feriti. Venti feriti sono in gravi condizioni.

Frattanto, commentando la tragedia, la premier britannica Theresa May ha detto di essere "profondamente rattristata per la perdita di vite".

Il primo ministro è costantemente aggiornata sulla situazione e ha convocato una riunione d'urgenza delle autorità coinvolte per assicurare la migliore risposta alla nuova emergenza nella capitale.