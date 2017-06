Incendio Londra: cadono prime teste di municipio Kensington

L'ordine di farsi da parte è arrivato dal governo di Theresa May che sta cercando di correre ai ripari dopo la fallimentare risposta subito dopo il disastro nel quale hanno perso la vita almeno 79 persone.

La posizione di Holgate era diventata di fatto indifendibile dopo la rivelazione del Guardian secondo cui nonostante i periti del municipio abbiano compiuto 16 controlli sui lavori di rivestimento della torre - con pannelli che si sono rivelati altamente infiammabili - non sono mai stati segnalati rischi.

La Grenfell Tower è al centro di un dibattito alla Camera dei Comuni in cui la premier May ha risposto alle domande dei deputati su come fare giustizia per le vittime ed evitare altre tragedie del genere in torri simili.