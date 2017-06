Incendio Londra: capo commissione inchiesta promette verità

Un'inchiesta "vigorosa" per arrivare "quanto prima possibile alla verità" sulle cause del catastrofico incendio di 15 giorni fa alla Grenfell Tower di Londra.

L'ha promessa Martin Moore-Bick, l'ex giudice d'appello 70enne nominato dalla premier conservatrice Theresa May alla guida della commissione indipendente annunciata per far luce su un disastro che ha provocato almeno 80 morti e forti polemiche.

Moore-Bick ha indicato l'obiettivo di assicurare che "una tragedia del genere non si ripeta mai più", sottolineando di comprendere l'urgenza della "pubblica opinione" di avere risposte trasparenti. May a sua volta, commentando l'annuncio ufficiale odierno di Downing Street, ha promesso che "nessuna pietra resterà non rivoltata".

Il nome di Moore-Bick desta tuttavia perplessità per alcune sue sentenze passate.Tanto che il sindaco laburista di Londra, Sadiq Khan, ha chiesto a scanso d'equivoci al neopresidente d'impegnarsi a informare in anticipo la comunità dei margini del suo mandato e a diffondere un primo "rapporto preliminare" pubblico già in tempi brevi.