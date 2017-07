Incendio Londra: impianti elettrici difettosi a Grenfell

Stavolta a denunciarlo è un'inchiesta della Bbc che svela documenti stando ai quali gli impianti elettrici di numerosi appartamenti avevano già dato segni di malfunzionamento, ma le lamentele degli inquilini - fatte a ripetizione a partire dal 2013 - non erano servite.

I documenti finiti nelle mani dell'emittente britannica testimoniano come almeno 25 inquilini si fossero rivolti alla società privata incaricata dal consiglio municipale locale di Chelsea and Kensington di curare la manutenzione dell'edificio per riferire di sbalzi di corrente così forti da provocare surriscaldamento degli elettrodomestici e addirittura sbuffi di fumo. Ma gli interventi non avevano risolto i problemi, che in diversi casi si erano anzi ripetuti nei 4 anni successivi fino a poche settimane prima del rogo. Rogo innescato poi, a quanto pare, proprio da un elettrodomestico: un frigorifero.