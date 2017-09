Incendio in una scuola a Vevey, edifico evacuato

Un incendio è divampato oggi in una scuola secondaria a Vevey (VD). L'evacuazione si è svolta senza problemi, ma l'edificio è inagibile almeno fine alla fine della settimana.

L'allarme è stato lanciato verso le 11.40, ha precisato la portavoce della polizia cantonale vodese. Dopo l'incendio la zona attorno all'edificio è stata transennata e la scuola chiusa.

Stando ad una prima valutazione "circa un terzo delle classi sono state danneggiate dall'acqua, dal fumo o da altro", ha detto all'ats il municipale Lionel Girardin. Il tetto e il sistema elettrico sono ora in pessimo stato. L'edificio è inutilizzabile fino alla fine della settimana.

Gli allievi non andranno a scuola martedì e mercoledì, precisa M. Girardin. Nel caso i genitori non avessero possibilità di affidare a qualcuno i figli, i ragazzi verranno accolti in un'altra scuola.

Sono allo studio diverse opzioni: trovare classi in altri istituti, utilizzare strutture provvisorie o chiede aiuto ai comuni vicini, ha aggiunto. Gli allievi della scuola danneggiata sono in totale 260.

Dopo il sinistro gli allievi hanno seguito il piano di evacuazione e tutto si è svolto secondo le regole, ha aggiunto Girardin. Per il pranzo hanno potuto recarsi nella mensa di una scuola vicina.