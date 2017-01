Incidente Francia: bus diretto a Friburgo

Il bilancio provvisorio è di quattro morti e 21 feriti, tre dei quali molto gravi, secondo quanto comunicato dalla prefettura di Charolles.

Il veicolo, che può trasportare fino a 40 persone, è uscito di strada presumibilmente a causa del ghiaccio. La zona, come buona parte dell'Europa, è infatti colpita da freddo e maltempo. Il tratto stradale in questione è noto per essere pericoloso.

La società di trasporti portoghese proprietaria del pullman effettua regolarmente collegamenti fra Portogallo e Svizzera. Il bus incidentato fa parte di una flotta di cinque veicoli.