Incidente su nave da crociera a Marsiglia, un morto

Almeno un morto e quattro feriti durante un incidente sull'Harmony of the Seas, la più grande nave al mondo, a Marsiglia. Secondo 'La Provence', un canotto di salvataggio si è staccato dal quinto ponte con cinque persone a bordo durante un'esercitazione di sicurezza.

Secondo Julien Ruas, uno dei responsabili dei Vigili del Fuoco di Marsiglia citato da LaProvence.com, il primo bilancio è di un morto e quattro feriti gravi (due in stato di urgenza assoluta). I cinque erano tutti membri dell'equipaggio dell'Harmony of The Seas, impegnati in un'esercitazione di sicurezza a bordo.

Lunga 362 metri, ben 50 in più della Torre Eiffel, Harmony of The Seas può trasportare quasi 9 mila persone (5.400 passeggeri e oltre 2.000 membri di equipaggio provenienti da quasi 80 diversi paesi). Con una stazza di 227 mila tonnellate e 16 ponti passeggeri, raggiunge i 70 metri d'altezza e i 72 di larghezza.

Terza gemella della classe Oasis (ma è già in progettazione la quarta), il colosso dei mari ha iniziato il 7 giugno i suoi itinerari in tutto il Mediterraneo con scali anche a Civitavecchia (da luglio home port dove si imbarcano passeggeri), Napoli, Barcellona, Palma di Maiorca, La Spezia e appunto Marsiglia.

A bordo da una parte le caratteristiche delle navi di Classe Oasis, come i 7 quartieri tematici, il Central Park con oltre 10.000 piante vere, la zip-line per volare a 25 metri d'altezza, la pista di pattinaggio sul ghiaccio, i simulatori di surf e le oltre 20 piscine.

Dall'altra le innovazioni caratteristiche della classe Quantum come il Bionic Bar, il primo bar gestito da barman-robot di progettazione italiana, le camere con balcone virtuale e la connessione internet superveloce.

A maggio, decine di migliaia di persone avevano assistito al varo nei cantieri atlantici di Saint-Nazaire. Per l'occasione il costruttore STX France aveva firmato una lettera d'intenti con Royal Caribbean per la costruzione di altre tre nuove navi, un ordine potenziale da 2,5 miliardi di euro.