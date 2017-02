Incriminata capo gabinetto di Marine Le Pen

Griset era stata posta questa mattina in stato di fermo per l'interrogatorio al tribunale di Nanterre insieme a Thierry Legier, il bodyguard della candidata del Front National che invece è stato lasciato andare senza alcun capo di imputazione. Assistente storica di Le Pen, la donna è incriminata per abuso d'ufficio. Su di lei pesa l'accusa di essere stata stipendiata con i soldi del contribuente europeo quando invece lavorava in Francia per il Front National.