India: guru Ram Rahim condannato a dieci anni

Nel corso del dibattito odierno svoltosi in una sala della prigione di Rohtak trasformata in tribunale in cui accusa e difesa hanno ribadito le loro posizioni, rispettivamente per il massimo e il minimo della pena prevista, il guru ha ammesso le proprie responsabilità chiedendo clemenza al giudice.

Ingenti forze dell'ordine presidiavano oggi la città di Rohtak, nello Stato indiano di Haryana. Si temeva che i seguaci di Ran Rahim, di nuovo radunatisi in attesa del verdetto del tribunale, si abbandonino a nuove violenze.

Dopo la diffusione la settimana scorsa della sentenza di condanna, migliaia di adepti della associazione socio-spirituale Dera Sacha Sauda, guidata dal santone, si sono abbandonati a violenze di ogni genere in Haryana, Punjab e Rajasthan, scontrandosi con agenti e soldati, con un bilancio di 36 morti, oltre 350 feriti, 1.000 arrestati e ingenti danni.