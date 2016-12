India: incendio in un forno a Pune, almeno sei morti

Le fiamme si sono manifestate, a quanto sembra per un corto circuito, nel forno 'Bakes and Cakes' operante al piano terra di un edificio residenziale.

I dipendenti che dormivano nella struttura, hanno riferito i vigili del fuoco, sono morti non per le fiamme ma per il fumo "perché la porta d'ingresso era chiusa dall'esterno" e l'ambiente dove si trovavano non aveva finestre o vie di fuga.