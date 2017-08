India: palazzo crollato, bilancio è di 22 morti

I soccorritori continuano a scavare nella speranza di trovare qualche sopravvissuto fra la decina di persone che mancano all'appello. Lo riporta il quotidiano Mumbai Mirror.

Nella sua pagina on line il giornale aggiunge che restano in ospedale undici feriti, di cui alcuni in gravi condizioni.